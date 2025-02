Intense derby tussen traditieclubs eindigt in doelpuntrijk gelijkspel

Met een prachtige treffer opende Wessel Been namens AFC de score. Een minuut later stond het alweer gelijk. Jan Muller schoof een voorzet bij de tweede paal binnen. Even later kwam de ploeg uit Haarlem op voorsprong. Xander van den Burg schoot van afstand de 1-2 tegen de touwen, al was dat vooral te danken aan Gijs van Zetten. De goalie van AFC blunderde opzichtig. Uiteindelijk zorgde Milan Hoek voor de 2-2 eindstand. De aanvoerder van de Amsterdammers deed dat vanaf de strafschopstip, nadat Splinter de Mooij was gevloerd.

Stand

Door het gelijke spel blijft AFC de nummer 4 van de tweede divisie. Het verschil met koploper Rijnsburgse Boys is 5 punten. Koninklijke HFC staat op een bijna veilige 9e plek in de middenmoot.

Bekijk de video's hierboven voor de samenvatting en reacties.