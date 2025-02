Voormalig ijskoningin keert terug met knappe achtste plek

Een jaar geleden besloot Irene Schouten een punt achter haar indrukwekkende loopbaan te zetten. De 32-jarige Hoogkarspelse deed vlak daarvoor nog mee aan de WK afstanden in Calgary. In Canada behaalde ze drie gouden medailles en een zilveren plak en bracht daarmee haar aantal wereldtitels op de langebaan op negen.

Niet veel later maakte Schouten bekend dat ze zwanger was. Na haar bevalling begon het toch weer te kriebelen en gaf ze haar weer terug te keren. Na de wedstrijd stond Schouten vrij tevreden voor de microfoon van de NOS: "Het viel me alles mee. Uiteindelijk heb ik lekker mee geschaatst."

Opvallend genoeg kwam Schouten in een zwart pak voor de Hersenstichting op het ijs. Dat kwam doordat team Zaanlander had besloten haar niet op te stellen. Wat dit betekent voor de de toekomst is onduidelijk. "Ik weet het niet", zei ze hierover tegen de NOS.