Explosie bij woning in Purmerend, geen gewonden

De eerste meldingen kwamen iets na 21.00 uur binnen bij de hulpdiensten.

Volgens een woordvoerder van de politie is niemand gewond geraakt. Over de eventuele schade aan de woning is niets bekend.

De Marathonstraat bevindt zich niet ver van de Maasstraat, waar op 15 december van vorig jaar een explosief afging. Hierbij raakte een persoon zwaargewond en werden vijf woningen onbewoonbaar verklaard.

Over het signalement van de dader(s) is niets bekend, ook over de toedracht kon de politie niets vertellen. Momenteel wordt onderzoek gedaan, getuigen of mensen met camerabeelden wordt gevraagd zich te melden bij de politie.