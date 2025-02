Agressietraining voor horecapersoneel: geweld in uitgaansleven fors toegenomen

Hildo is nog niet zo lang gastheer bij het DeLaMar maar werkt en beweegt al lang in het Amsterdamse uitgaansleven. Ook hij ziet de agressie in de horeca toenemen. "Als gevolg van het feit dat mensen zich sneller onbegrepen voelen, of omdat ze vinden dat ze ergens recht op hebben wat natuurlijk niet altijd het geval is. Ik denk dat dat wel is toegenomen."

Hildo treedt zelf op als dragqueen April Summer. Hij is wel gewend om stevig van zich af te bijten, maar snapt ook wel dat dat als gastheer in het theater niet kan. "Je moet echt je eigen karakter een beetje naar de achtergrond verplaatsen om de ander rustig te houden. Dat heb ik vandaag wel geleerd en dat is heel erg interessant."