Bomenkap bij BovenIJ ziekenhuis gaat door, ondanks bezwaar artsen en psychiaters

De voorzieningenrechter laat weten dat het verzoek tegen de kap duidelijk is onderbouwd door de artsen. Toch is er naast hen niemand anders in kwestie 'die als belanghebbende namens patiënten kan optreden'. "Zoals hiervoor is overwogen, hadden het BovenIJ ziekenhuis en Mentrum op kunnen komen tegen de verleende omgevingsvergunning", zo stelt de rechtbank. "Hoewel begrijpelijk is dat het voorgaande voor verzoekers, die geen juristen zijn, ingewikkelde juridische materie is, kan dat niet tot een andere conclusie in deze zaken leiden." Zo hadden de artsen en psychiaters juridische bijstand moeten inschakelen om tegen de kap in te kunnen gaan.