Sportclub Only Friends bestaat 25 jaar: "Het voelt hier als thuiskomen"

"Hier zijn ze gelukkig, kunnen ze even alles vergeten." Aldus oprichter Dennis Gebbink, die Only Friends startte omdat hij een plek miste voor zijn zoon Myron om te kunnen sporten met andere kinderen. Myron werd geboren met een hersenbeschadiging en is licht spastisch, waardoor hij gelimiteerd is in zijn beweging en motoriek. Nu, 25 jaar later, is Myron trainer bij Only Friends.