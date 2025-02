Evy (9) moet duizenden statiegeldflessen verzamelen, dan kan ze naar het EK BMX in Letland

Evy (9) uit Velsen-Noord heeft een droom: meedoen aan het EK BMX in Letland deze zomer. De jonge fietscrosser is vol vertrouwen dat ze zich ervoor kwalificeert. Maar er is er nog een obstakel: de reis er naartoe kost duizenden euro's. Geen probleem voor Evy: tussen schooluren en de trainingen in verzamelt ze statiegeldflessen. "Ik zit al op 52 euro of zoiets."