Monnickendammers tot op het bot verdeeld over idee voor 'sociale' coffeeshop

Wie in de gemeente Waterland woont en op zoek is naar een joint, moet op dit moment naar Purmerend of Amsterdam, of een afspraak maken met een dealer. Maar daar zitten volgens raadslid Gerard Meij allerlei risico's aan, en bovendien kan de gemeente er geen toezicht op houden. Dat is waar hij met de speciale coffeeshop verandering in wil maken.

Er moet streng toezicht komen op de shop zelf, op scholen in de gemeente moet actief aan preventie worden gedaan, en het belangrijkst: de opbrengst moet worden uitgegeven aan lokale verenigingen en stichtingen. Op die manier moet de overlast dichtbij nul komen, en moet de shop de omgeving juist wat opleveren.

"Het is misschien wat tegenstrijdig, maar we willen met de opbrengst van de coffeeshop juist ook inzetten op preventie, om te zorgen dat vooral jongeren niet naar zwaardere drugs grijpen. En door de overige opbrengst weer lokaal te investeren levert het de bewoners ook echt wat op," legt Meij uit.