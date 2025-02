Na 27 jaar neemt Jacques Grishaver afscheid als voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité

De Joodse Grishaver (1942) werd kort na zijn geboorte naar een onderduikadres gebracht. Zijn ouders werden in de oorlog naar de Hollandse Schouwburg gezonden, stonden op het punt gedeporteerd te worden, maar werden uiteindelijk gered. Jacques Grishaver en zijn ouders zouden de oorlog overleven, maar de rest van zijn familie werd vermoord.

Namenmonument

In 1998 werd Grishaver voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. In de jaren die volgden introduceerde hij onder meer de Nooit Meer Auschwitz Lezing, de Voorleesmarathon (waarbij de namen van alle 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust voorgelezen worden). Daarnaast organiseerde Grishaver sinds 2001 de jaarlijkse Polenreizen naar Auschwitz.

Onder initiatief van Grishaver werd de Auschwitz Herdenking in 2012 de Nationale Holocaustherdenking. Op de laatste zondag van januari worden specifiek Joodse en Sinti en Roma slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Hier in de stad is Het Nationaal Holocaust Namenmonument, dat in 2021 werd onthuld, het bekendste wapenfeit van de geboren Amsterdammer. Onder meer vanwege fel verzet van een groep buurtbewoners, die uiteindelijk nog naar de rechter stapte, was dat geen makkelijke opgave. In 2020 gaf de Raad van State definitief groen licht.