Den Helder trotseren de kou voor valentijnsdagfoto én hun stad: "Ik ben een trotse Jutter"

Meer dan 200 Nieuwediepers, inwoners van Den Helder, trotseerden vandaag de koude wind voor een groepsfoto in hartvorm. In een gloednieuwe trui lieten ze zich op de kiek zetten door een drone met op de achtergrond het trouwe symbool van de stad: vuurtoren Lange Jaap. De actie moet de mensen motiveren om eens wat meer op te scheppen over hun stad.