Ger (87) zet zich al halve eeuw in voor Haarlems schaatstalent

Ger Mantel is 87 jaar en de nestor van Winterkoninkje. Hij was in 1975 één van de oprichters. Zij stelden zich ten doel om IJsclub Haarlem van leden te voorzien. Als die uitgroeiden tot toppers, was dat mooi meegenomen, maar het was nooit het uitgangspunt. Het sociale aspect was minstens zo belangrijk. Iedereen moest er plezier kunnen hebben.

Tekst gaat verder na de video over de viering van het jubileum op de ijsbaan in Haarlem.