Telstar bouwt nu al aan komend seizoen en legt Nigel Ogidi Nwankwo vast

Technisch manager Peter Hofstede is blij met de komst van de linkervleugelverdediger: "Nigel is een speler die de hele linkerkant kan bestrijken met veel voetballend vermogen en snelheid. Dat zou goed passen bij de speelwijze van Telstar. Wij kijken uit naar de komst van Nigel voor komend seizoen."

Eerder deze week sloeg Telstar ook al toe met het aantrekken van Achraf Douriri. Telstar speelt zondag een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Het duel is live te volgen via de uitzending van NH Sport op NH Radio. De aftrap op Sportpark Schoonenberg is om 16.30 uur.