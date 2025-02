Supportersgeweld rond FC Volendam - ADO Den Haag, steward gewond en politie bekogeld

Uiteindelijk slaagden agenten er ook in om de ADO-supporters zonder ticket veilig het stadion uit te krijgen.

De politie heeft een man uit Volendam aangehouden. "Deze verdachte is gebeten door de politiehond." Het onderzoek loopt nog en de politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Evalueren

De gemeente Edam-Volendam laat via Facebook weten de gebeurtenissen van gisteravond te betreuren. "Dit hoort niet bij voetbal en heeft er ook niets mee te maken. Het laatste dat we willen is dat uitsupporters terechtkomen op een familietribune waardoor goedwillend publiek met een onveilig gevoel naar een voetbalwedstrijd zit te kijken."

Er zijn gisteravond politiemensen uit heel Noord-Holland ingezet, dat prijst de gemeente. "Heel veel extra inzet van politie uit de regio heeft na afloop van de wedstrijd erger voorkomen." De gemeente gaat komende week met alle partijen om tafel om helder te krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Een woordvoerder van FC Volendam laat in een korte reactie weten dat zij de gebeurtenissen van gisteravond komende week gaan evalueren. "Zodat we een beeld krijgen van wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd. Dan kijken we ook of we in de toekomst maatregelen moeten treffen."