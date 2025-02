Amsterdammer Post mag in de NBA blijven en tekent meerjarig contract

Post (24) speelde vier jaar in het Amerikaanse collegebasketbal en werd afgelopen zomer in de zogenoemde draft opgepikt door de Warriors. Hij mocht in eerste instantie aansluiten bij de opleidingsploeg, maar al snel wist hij een plekje in de hoofdmacht te veroveren.

Aan de zijde van basketballegende Stephen Curry lijkt Post zich nu tot een nuttige rotatiespeler te ontwikkelen. Dat is dus ook Golden State Warriors opgevallen. De 2.13 meter lange Post, die inmiddels bekendstaat om zijn goede afstandsschot, gaat vanaf volgend seizoen ongeveer 2,3 miljoen euro per jaar verdienen.

Bij Golden State Warriors, een van de succesvolste NBA ploegen van de laatste jaren, strijdt Post nu om een plek om de play-offs, de knockout-fase voor het kampioenschap. Daarvoor moet de ploeg bij de beste tien ploegen van de Western Conference (de NBA is in twee 'conferences' opgedeeld) eindigen. De Warriors staan op dit moment elfde.

Zeldzaam

Het komt niet vaak voor dat een Nederlandse basketballer het tot de NBA schopt. Voor dit seizoen was Dan Gadzuric in 2012 de laatste die minuten maakte. Francisco Elson werd in 2007 als eerste en enige Nederlander kampioen.

Dit seizoen kregen er plots drie Nederlandse basketballers een kans bij een NBA-club. IJmuidenaar Malevy Leons (Oklahoma City Thunder) maakte ook al minuten, maar zijn contract is inmiddels ontbonden.

Amsterdammer Jesse Edwards (Minnesota Timberwolves, wacht nog altijd op zijn debuut). De drie waren voor hun overstap naar Amerika teamgenoten bij Apollo.