Uniek: oude stadskluis op vijf meter hoogte in Oude Kerk vandaag geopend

De stadskluis dateert uit 1515 en gold tot 1892 als stadsarchief waar de belangrijkste documenten van Amsterdam werden opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan het Tolprivilege, dat gezien wordt als de geboorteakte van de stad. De 'IJzeren kapel', was beveiligd met twee verschillende sloten en lag op vijf meter hoogte, zonder dat er een trap aan vastgebouwd is.

Dat laatste is dan ook precies de reden waarom de stadskluis eigenlijk nooit open is voor publiek. Omdat vandaag de vazen van Navid Nuur geplaatst worden, staat er nu een tijdelijke trap. Nuur maakte de vazen de afgelopen maanden. Hij nam ze mee de stad in en rolde ze tegen gevels, deuren, bruggen en straatmeubilair. "Zo voorzag hij de vazen van letterlijke indrukken van de stad", is te lezen op de website van de Oude Kerk.