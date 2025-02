Femke Halsema heeft een naamgenoot: "Soms krijg ik officiële documenten in mijn mail"

"De meeste mensen reageren met: 'oh mijn god, heet jij Femke Halsema?'", vertelt de naamgenoot van de burgemeester. Hoewel ze zich meestal niet voorstelt met haar achternaam, kan ze niet om de verbaasde reacties heen. "Als ik pakketjes bestel bijvoorbeeld, of als ik reserveer bij een restaurant. Ik heb weleens teleurgestelde horecamedewerkers gezien. Die hadden de burgemeester verwacht", lacht ze. "Maar goed, ik ben het maar!"

Op het moment dat Femke werd geboren, zat de andere Femke al in de politiek. "Ze zat in de Tweede Kamer. Mijn ouders hadden nooit verwacht dat ze zo bekend zou worden." Maar nu is ze burgemeester. "Ja, sindsdien heb ik er wel eens gedoe mee", geeft ze toe.