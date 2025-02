Brand in Wormerveer zorgt voor veel rook

De veiligheidsregio laat weten dat er niemand is aangetroffen in het pand. Vanwege de brand en rook werden de Witte Vlinderweg en de Ned Benedictweg even afgesloten.

Om 0.30 uur was de brand onder controle, laat de veiligheidsregio weten. De rook nam daarna af en de wegen gingen weer open.

De brandweer is daarna nog even bezig geweest met het nablussen van de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend.