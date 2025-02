Ondanks wrang afscheid sluit Daryl van Mieghem terugkeer bij FC Volendam niet uit: "Zal een balletje opgooien"

"Ik heb alleen maar goede herinneringen hier in Volendam. Tuurlijk was het afscheid niet leuk, maar ik heb twee fantastische jaren gehad hier. Een promotie en handhaving in de eredivisie. Heel veel vrienden gemaakt. Alleen maar positief dus", aldus Van Mieghem, die in zijn twee seizoenen in Volendam uitgroeide tot een publiekslieveling. De productieve buitenspeler was in 71 duels goed voor twintig doelpunten en evenzoveel assists.