Gematigde tevredenheid na Limburgs spektakelstuk: "Deze ploeg zet snelle stappen"

De mooiste treffer van de avond was zonder meer de vrije trap van Misha Engel, die de 2-2 voor Jong AZ opleverde: "Ik heb het nog niet vaak laten zien, maar ik wist wel dat ik dit in huis had", glundert de verdediger, die precies wist hoe hij de bal moest raken. "De afstand was perfect doordat de bal een beetje afgebogen lag. Eigenlijk is het jammer dat de keeper 'm nog raakte."

Sterke reeks

Na het punt in Kerkrade tegen Roda JC heeft Jong AZ de opmars van de laatste weken doorgetrokken. De beloften hebben elf punten uit de laatste zes duels verzameld: "Op het veld zie ik dat de spelers weerbaarder worden en zelf met oplossingen komen. Dat is voor mij een heel groot winstpunt", zo besluit een tevreden Leeroy Echteld.

Jong AZ staat na het resultaat in Zuid-Limburg 13e in de eerste divisie met 30 punten uit 25 wedstrijden. Maandag 17 februari staat voor Jong AZ het volgende duel op het programma. Op eigen veld ontvangt het dan Jong PSV.