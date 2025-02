Telstar-steunpilaar Nils Rossen over spelen op zondagmiddag: "Het is niet mijn favoriet"

Telstar haalde geen directe vervanger voor Eddahchouri, maar vrijdag is wel bekend geworden dat Achraf Douiri op amateurbasis aansluit. "Hij heeft al een weekje met ons meegetraind en ik zie hem wel echt als een versterking. Het is een snelle speler, die waarschijnlijk als rechtsbuiten of rechterwingback kan spelen. Al is dat wel moeilijk te zeggen na zo'n weekje."

"Als je naar de stand kijkt, zijn we wel verplicht om drie punten te pakken", weet Rossen over tegenstander Jong FC Utrecht. "Deze competitie heeft alleen wel laten zien dat je niemand moet onderschatten. Als we hetzelfde spel laten zien als de afgelopen thuiswedstrijden komt het wel goed. Het is niet mijn persoonlijke favoriet om zondag 16.45 uur te spelen. Het gaat er vooral om dat er veel mensen komen, dat vind ik het belangrijkste."

Telstar komt dus zondagmiddag vanaf 16.45 uur in actie tegen Jong FC Utrecht. Dat duel kun je uiteraard live volgen bij NH Sport op NH Radio en in ons liveblog.