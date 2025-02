Man (28) die zelfgemaakt explosief liet afgaan bij woning in K-buurt veroordeeld tot 2 jaar cel

Ook worden er in de buurt van de plastic doppen delen van drinkflessen gevonden. Rechtbank: "Het is bij de politie ambtshalve bekend dat dergelijke drinkflessen worden gebruikt bij een vuurwerk-brandstof combinatie, waarbij illegaal vuurwerk en brandstof in flessen worden aangestoken om meer schade aan te richten."

DNA

Op de restanten van het explosief worden DNA-sporen gevonden. Zo stelt de rechtbank dat de sporen 'kunnen worden aangemerkt als dadersporen'. "Gelet op de DNA-sporen van verdachte op de voorwerpen, waarvan aannemelijk is dat deze zijn gebruikt bij het maken en het laten ontploffen van de IED, stelt de rechtbank vast dat verdachte betrokken is geweest bij de ontploffing van de IED, waarbij hij de IED ook voorhanden heeft gehad."

Naast het DNA van de dader, wijst de rechtbank ook op telefoongesprekken die sterke betrokkenheid laten zien. Op 12 mei 2024 werd in een Telegram-groep het volgende bericht gestuurd: "2 strijders die hebben meegedaan aan de bovenstaande actiematch Mooie winsten behaald & beide strijders zitten nu in de vipgroep." Al met al is er volgens de rechtbank 'wettig en overtuigend bewijs voor de betrokkenheid van de verdachte'. De 28-jarige wordt ervan verdacht het explosief in bezit te hebben gehad.