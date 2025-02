Eerste maatregelen op rotonde waar Natacha (16) om het leven kwam, maar hebben die zin?

Nóg een aanrijding

Sinds het fatale ongeluk in september is er nog een ongeluk gebeurd op de rotonde. Ruim een week geleden werd de zoon van Linda van Rekum door een automobilist geschampt toen hij na een training over het zebrapad terug naar huis liep.

De 19-jarige jongen is gewond geraakt aan zijn rug en schouder, en zijn herstel gaat weken duren. "Hij was bijna halverwege toen hij werd geraakt." Dat was op dezelfde plek als waar Natacha werd aangereden, maar dan op het zebrapad. "Hij had een engeltje op zijn schouder", vertelt zijn moeder, die voor meer maatregelen pleit.

"In Leiden heb je rotondes met lantaarnpalen boven de zebrapaden die aanspringen als een automobilist nadert", vertelt Linda. "Dan sta je als voetganger direct in de schijnwerpers."