Man mishandeld tijdens poging beroving op Prinsengracht

Gisterenavond stapt een man rond 21.15 uur uit zijn auto aan de Prinsengracht, wanneer drie mannen op hem afkomen en hem beet pakken. Daar wordt hij mishandeld met een voorwerp en loopt letsel op. Het slachtoffer weet uiteindelijk aan de verdachten te ontkomen.

Op de vlucht

De drie vluchten in de richting van de Spiegelstraat en stappen daar op een motorscooter. "Het slachtoffer blijft gewond achter en wordt vervolgens door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel behandeld", aldus de politie.

De zaak is in behandeling bij de recherche. In de oproep van de politie wordt het signalement van de drie verdachten gedeeld. Zo waren zij onder andere in het donker gekleed en had één van hen 'opvallend witte schoenen aan'. "De recherche is dringend op zoek naar getuigen en beelden."