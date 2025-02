Transfervrije Achraf Douiri duikt op bij Telstar

Douiri kwam in de zomer van 2021 bij FC Volendam terecht na zich in de kijker te hebben gespeeld bij IJsselmeervogels. De Amsterdammer speelde elf wedstrijden in de eerste divisie en twintig in de eredivisie. Zijn laatste officiële duel was 19 mei 2024 tegen Go Ahead Eagles.

Bij de Volendammers werd hij veelvuldig als rechtsback gebruikt, maar bij Telstar is hij gehaald als vleugelaanvaller. Na het vertrek van Zakaria Eddahchouri naar Deportivo de La Coruna kwam er een plekje vrij op de vleugel. Youssef El Kachati is de nieuwe centrumspits.

Telstar komt komende zondag in actie tegen Jong FC Utrecht. De aftrap is 16.45 uur en dat duel kun je uiteraard volgen in onze radio-uitzending en via ons liveblog. Het is nog niet duidelijk of Douiri dan al bij de selectie zit.