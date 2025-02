Kees Kist koppelt AZ aan Heracles Almelo in halve finale KNVB-beker

AZ bereikte donderdagavond de halve finale door de amateurs van Quick Boys met 3-1 te verslaan. Eerder werden FC Groningen en Ajax al verslagen in het bekertoernooi. AZ speelt voor het eerst dit bekertoernooi een uitwedstrijd.

De loting werd verricht door drievoudig bekerwinnaar Kees Kist. Hij won de dennenappel in 1978,1981 en 1982 met AZ. In de andere halve finale speelt PSV thuis tegen Go Ahead Eagles. De halve finales worden op dinsdag 25, woensdag 26 of donderdag 27 februari afgewerkt. Dat wordt later bepaald.