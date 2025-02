Bewoners van Amstelveense flat geschrokken na politie-inval en ontruiming

De inval en de ontruiming van de flat komen nadat er een melding is van een vreemde geur en een volgens de politie 'verdachte situatie'. Bewoners staan een uur buiten in de vrieskou. De vreemde geur wordt in gesprek met NH niet herkent, maar sommige bewoners zeggen wel 'vaker een wietgeur geroken te hebben bij de woning'.

Het complex met vier woonlagen wordt gedeeltelijk ontruimd, waarna een arrestatieteam van de politie de voordeur van het verdachte appartement met een stormram inbeukt. "Ik vond het wel een heftige situatie", zegt een van de bewoners. Zijn eveneens getroffen buurvrouw is vooral bezorgd om het wel en wee van haar hondjes. "Als iedereen naar buiten moet, dan toch ook de dieren? Ik was wel even in paniek."

