Zaanse scholieren exposeren nu al met kunst: "Hartstikke leuk dat dat kan"

Het project is bedoeld voor scholieren die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. De zogeheten 4 VWO-extraleerlingen kregen de keuze of ze een foto of een kunstwerk wilden maken. Daaraan gekoppeld schreven ze een gedicht in spoken word-vorm.

"Waarom hoor je thuis in de Zaanstreek, welke vrienden heb je, wat doe je graag? Dat hebben we geprobeerd in verband te leggen met een foto die we maken", legt de 14-jarige Daan uit. "Die foto moet te maken hebben met jouw identiteit." Hij koos voor een foto van de zonsondergang in z'n achtertuin: weiland met op de voorgrond de boot waarmee hij er 's zomers vaak op uitgaat.

