Acht jaar cel geëist tegen 22-jarige vrouw die haar oma doodstak in West: "Oma, ik houd van je"

De advocaat wil haar vrijpleiten van opzettelijke doodslag: "Ze gaat er wel vanuit dat ze het gedaan heeft, maar ze was zich er niet van bewust", vertelt haar advocaat. Dat spreekt de officier van justitie tegen: "Het meermaals insteken op het bovenlichaam met een mes is enkel en alleen gericht geweest op het toebrengen van de dood." Van een voorbedachte raad, en dus moord, is naar oordeel van het OM geen sprake.

Sterke band met oma

De 22-jarige Berfin Ç. had een hele sterke band met haar oma. Volgens haar nicht, die in de rechtbank huilend de slachtofferverklaring voordroeg, was Ç. er altijd voor haar oma. Ze eindigt de verklaring met de woorden: "Één ding dat vaststaat: wij houden van Berfin, we missen haar enorm en we vergeven haar."

In het slotwoord eindigt Berfin Ç met soortgelijke woorden: "Oma, ik houd van je en hoop dat je rust vindt in het paradijs." De rechtbank doet op vrijdag 21 februari uitspraak.