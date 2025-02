Mysterie in Haarlem-Noord: waarom ligt de stoep op zoveel plekken open?

Wordt dit een groenvak?

Dat leidt tot gespeculeer. De tegels zijn gewipt, maar wat gebeurt er nu met de braakliggende grond? Het is in Haarlem algemeen bekend dat het stadsbestuur meer ruimte wil maken voor groen, ten koste van ruimte voor auto’s. Is dat wat hier gebeurt? Wordt dit stuk van het trottoir, dat vooral dienst doet als parkeervak, nu een groenvak?

Nee, luidt het antwoord. Er worden geen parkeerplekken opgeofferd, maar er komt wel groen bij. Hoe zit dat? Voor een verklaring moeten we zo’n anderhalf jaar terug in de tijd. Meer precies naar 5 juli 2023, als storm Poly over Haarlem raast. Tussen de 600 en 700 bomen sneuvelen die dag in de stad.

Grote operatie

Daar komen nieuwe bomen voor in de plaats. “En dat is een grote operatie”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. “Het is routine om dode bomen door nieuwe bomen te vervangen. Dat gebeurt elk jaar. Maar de schade van Poly was zo groot, dat we nu nog de laatste resten aan het verwerken zijn.”