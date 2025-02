Liefde in NH: Raymond vond liefde op Texel en is voor altijd verbonden aan het eiland

Zoenen in het fietsenhok, een aanzoek op de Zaanse Schans of op slag verliefd in de kroeg: in de aanloop naar Valentijnsdag deelt NH dagelijks het liefdesverhaal van een lezer. Vandaag het verhaal van Raymond en Mariette, bij wie de vonk 36 jaar geleden oversloeg in een discotheek op Texel.