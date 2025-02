Wethouder Van Buren stelt crisisteam in vanwege duizenden niet betaalde facturen

Deze week werd duidelijk dat de gemeente sinds de overstap naar een nieuw betalingssysteem een flinke betalingsachterstand heeft opgelopen. Maandagavond liet Van Buren nog weten dat zo'n 27.000 facturen nog niet was betaald, terwijl dat wel had gemoeten. Gemiddeld komen er bij de gemeente zo'n 25.000 facturen binnen.

Facturen uit december

Het gaat met name om facturen die in december bij de gemeente ingediend zijn, bijvoorbeeld door zzp'ers of leveranciers. Een groot deel van de facturen die in januari bij de gemeente zijn ingediend, zijn ook niet betaald.

Bij de meeste facturen uit januari is de betalingstermijn van 30 dagen nog niet verstreken, maar toch moeten de indieners ervan waarschijnlijk ook langer wachten. Volgens de gemeente duurt het nu gemiddeld zes tot acht weken voordat een factuur kan worden betaald. Er zijn inmiddels uitzendkrachten ingehuurd die de facturen handmatig moeten verwerken.

Van Buren schrijft dat de gemeente er van tevoren al rekening mee hield dat een aantal facturen door de overstap later dan gebruikelijk betaald zou worden. "Maar afgelopen weekend is mij duidelijk geworden dat de vertraging veel groter is dan voorzien. En dat niet soepel loopt met het wegwerken van facturen"

Crisisteam

In de brief laat de wethouder dus ook weten dat er inmiddels een crisisteam is opgetuigd. "Ondernemers en andere leveranciers moeten erop kunnen rekenen tijdig betaald te krijgen. Ook voor onze bedrijfsvoering is het essentieel dat wij onze leveranciers op tijd betalen

Debat

Het nieuws over de betalingsachterstanden leidde tot ophef bij oppositiepartijen. De VVD en het CDA hebben dinsdag een debat aangevraagd.

"Ik snap dat er veel vragen leven hoe dit heeft kunnen gebeuren en of dit niet te voorkomen was", zegt Van Buren nu. "Die vragen heb ik ook. Wel ligt de prioriteit voor mij nu bij het oplossen van de problemen en het wegwerken van de achterstanden. Ik vind het belangrijk om daarna te kijken hoe deze overstap beter had kunnen verlopen."

De wethouder belooft begin volgende week een update te geven over de achterstanden. "Ik vind de ontstane situatie enorm vervelend voor alle getroffen leveranciers en ik hoop op hun geduld en begrip."

Van Buren benadrukt dat bedrijven die niet langer op hun geld kunnen wachten, aanspraak kunnen maken op een spoedprocedure.