Rudy's auto werd gestolen voor kunstroof, dankzij gulle gevers heeft hij nu een nieuwe

Rudy’s Golf wordt in de nacht van donderdag 23 januari gestolen en twee dagen later volledig uitgebrand teruggevonden onder een viaduct in Rolde, Drenthe. Het duurt niet lang voor de politie de auto linkt aan de kunstroof van de Roemeense gouden helm en drie armbanden in het Drents museum in Assen.

Na de vondst van de auto ontvangt Rudy een mailtje van de politie dat zijn gestolen Golf is gevonden in Rolde. "Dat was alles", verklaart hij. "Meer informatie wilden ze niet geven en heb ik sindsdien ook niet meer gekregen."

Tot zijn verbijstering moet hij via een filmpje op Facebook vernemen dat zijn Golf volledig is verwoest na te zijn gebruikt als vluchtauto. "Iemand uit Drenthe reed er toevallig langs en stuurde het door, omdat ik op Facebook had gezet dat mijn auto was gestolen. Aan de velgen, die ik er net op had gezet, zag ik direct dat het die van mij was."

’Niets meer gehoord van politie’

Wat hem verbaast, is dat hij nooit meer iets van de politie heeft gehoord. "Toevallig ben ik gisteren wel gebeld, maar toen werd alleen gezegd dat ik mijn aangifte ben vergeten te ondertekenen. Ik zei dat ik nog met veel vragen zit en graag langskom, maar dat was niet mogelijk. Heel apart."