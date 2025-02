Israëlische comedian Sponder vindt theater buiten de stad, locatie nog geheim

Sponder zou eigenlijk op 25 januari in Boom Chicago optreden, maar die show werd afgelast, nadat er vanuit activistische organisaties een oproep was gekomen om de comedyclub te e-mailen. Sponder zou in zijn show 'The Self Loving Jew' beweren dat het antisemitisch is om kritiek op Israël te hebben.

"Vanwege het klimaat in Amsterdam, reacties en zorgen van de politie, kunnen we de optredens van Yohay Sponder niet meer toestaan", meldde Andrew Moskos, directeur van Boom Chicago, een maand geleden in Het Parool.

De afgelasting leidde tot raadsvragen van JA21, die stelde dat er bij de politie juist geen zorgen bekend waren. "Het annuleren van de optredens lijkt vooral te zijn ingegeven door druk van sociale mediacampagnes en e-mails van activistengroepen", aldus JA21 raadslid Van Berkel.

Theater buiten de stad

Sponder ging vervolgens, met hulp van stichting Maccabi Nederland op zoek naar een alternatieve locatie. In Amsterdam is die niet gevonden, maar buiten de stad is er dus wel een theater waar Sponder terechtkan. "We zijn blij dat het door kan gaan. En we zijn ook blij voor Yohay, dat hij de vrijheid krijgt om alsnog zijn voorstelling op te voeren."