Yvette brengt natuur naar binnen voor dementerende ouderen

De natuur prikkelt alle zintuigen, zelfs bij ouderen die tijdens de beelden in slaap sukkelen. Wakker zijn ze allemaal als Yvette hen meeneemt naar haar onverwachte ontmoeting met de wolf in een bos niet ver van de zorginstelling vandaan. “Zo, nondeju”, reageert een van de bewoners op het spannende verhaal.

Natuurbeelden

De middag brengt ouderen niet alleen terug naar de natuur. Ook medewerkers van de zorginstelling worden op nieuwe ideeën gebracht. “Misschien kunnen we in plaats van een televisieserie eens een mooie natuurfilm opzetten op de televisie in de woonkamer”, stelde een medewerker voor.

Na afloop blijft de verwondering zichtbaar op de gezichten van de bewoners. Een van hen vertelt over de honden die ze vroeger had. “Die mis ik hier het meest”, vertelt ze. Maar door deze aanraking met de natuur kon ze toch weer even genieten. “Het was prachtig.”