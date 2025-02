Dankzij de legendarische Manfred Langer bruiste het Amsterdamse nachtleven als nooit tevoren

Rijen tot aan het Rembrandtplein. Gasten die iedere week aan de poort stonden te rammelen. En sterren van wereldformaat. Met de iT had Amsterdam van 1989 tot 2004 voor het eerst een club die tot ver buiten de stadsgrenzen bekendheid geniet.

Wat was nou het succes van de club? Eigenaar Manfred Langer liet in zijn boek Alle geheimen van de iT bezoekers en werknemers erover aan het woord.

Het geheim van de iT

Danser Gerald van Windt: "Seks is volgens mij de drijfveer van de iT." Marcella, drag-alter ego van Marcel Altenberg: "Mensen komen op je af, roepen dat je er mooi uitziet, kijken verbaasd en vallen je in de armen en zoenen je." En Johnny Schwartzman, die regelmatig volledig in het leer de iT bezocht: "In de meeste discotheken ontstaat een agressief sfeertje wanneer je opvalt. In de IT heb ik dat nog nooit meegemaakt."

Of is het toch de parade van nationale en internationale beroemdheden die de iT bezoeken? Julio Iglesias, Jean Paul Gaultier, de Chippendales, Ramses Shaffy, Imca Marina, Paul de Leeuw - allemaal zijn ze kind aan huis in de club aan de Amstelstraat. Want waar gewone stervelingen een nachtje zich superster wanen, kunnen zij juist zonder problemen een avondje uit in de iT.

Er zijn tig redenen voor het succes van de iT op te sommen. Maar eigenlijk is het er maar één: Manfred Langer, de oprichter en eigenaar die een uitgekiende formule had voor zijn club. Zoals hij het zelf samenvatte: "De grootste kracht van de iT is dat de mensen die er komen volledig zichzelf kunnen zijn!"

Alle luiken open

Oostenrijker Manfred Langer kwam in 1973 naar Nederland en opende zes jaar later zijn eerste kroeg. Langer was openlijk homoseksueel en droeg dat niet alleen uit - hij vierde het. Al bij zijn eerste zaak, Chez Manfred in de Halvemaanssteeg, gingen de luiken open.

In 1989 kreeg hij de kans kreeg om de Be-Bop in de Amstelstraat over te nemen, wilde hij er een homonachtclub openen. "Bijna iedereen heeft me voor gek verklaard toen ik enthousiast vertelde wat ik in die voormalige bioscoop van plan was", schreef hij over zijn plan in Alle geheimen van de iT. "Amsterdam moest Nederlands grootste en hottest gay-disco van Nederland krijgen."