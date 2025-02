Topsporter Paula (31) strijdt na verschrikkelijk ongeluk om uit rolstoel te komen

Paula krijgt veel hulp van familie en vrienden die een rooster hebben gemaakt om voor haar en haar dochter te zorgen. Ook is er een inzamelactie opgestart zodat er een rolstoelbus en medische materialen kunnen worden aangeschaft. De bus is inmiddels binnen. "Het is echt fantastisch dat zoveel mensen hebben gedoneerd, dat is heel bijzonder. Ik heb hierdoor weer een deel van mijn vrijheid terug."

Een van de vriendinnen die Paula helpt, is Damar Bakker. Want het bed opmaken, een broodje smeren of een trui aantrekken kan Paula nog niet alleen. "We hebben een schema opgesteld nu Paula weer thuis woont. Je doet alles voor elkaar. Als mij zoiets zou overkomen dan zou ze hetzelfde voor mij doen."

Paula blijft optimistisch en laat de moed niet zakken. Ze haalt kracht uit haar dochter en de steun van de mensen om haar heen. Haar verhaal is er een van doorzettingsvermogen, moed en de kracht om ondanks alles verder te blijven vechten. "Zelf weer lopen", zegt ze gedecideerd. "Daar vecht ik voor."