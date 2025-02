Cadeau van de paus: Sint-Nicolaaskerk wordt kathedraal

Waar een basiliek zijn naam dankt als eretitel voor een bijzonder bouwwerk en het trekken van veel bezoekers, gelden er weer andere regels voor een kathedraal. Een kerk mag een kathedraal worden genoemd als een bisschop er een zetel heeft, de zogenoemde cathedra.

Zo'n zetel heeft de paus vandaag toegezegd aan de stad. De Sint-Nicolaas wordt wel een co-kathedraal, omdat de hoofdkerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam de Sint-Bavo in Haarlem blijft. De offi­cië­le naam van de kerk is dan ook co-ka­the­drale Basiliek van St.-Nicolaas. De bisschopszetels worden begin maart in bezit genomen.

Langere wens

Am­ster­dam was we­reld­wijd een van de weinige hoofdste­den waar geen ka­the­draal te vin­den was. Rome koesterde daarom al lan­ger de ambitie om ook van Am­ster­dam een bis­schops­stad te maken, zelfs al in de 19e eeuw. Aanvanke­lijk werd gedacht aan een ka­the­draal op de Nieuw­markt, waarvoor zelfs ontwerpteke­ningen zijn gemaakt. Maar de officiële benoeming tot bisschopsstad is er dus pas sinds vandaag.