Heemstede in rep en roer: protest tegen kap negen eiken en verdwijnen fietspad

"Mooi he, dat die eiken weggaan!", klinkt het opeens. Het is Gert-Jan Schenk, bewoner van de Van Merlenlaan. "Ik ben niet blij met het vrijliggend fietspad. Fietsers rijden toch nog regelmatig op de rijbaan. En wij verwachten ze niet als we met onze auto's vanaf onze opritten wegrijden. Met een weg én een vrijliggend fietspad is het nu te verwarrend waar je moet fietsen."

'Het wordt voor iedereen veiliger'

"Kijk daar!" wijst Schenk naar een fietser. Die inderdaad niet voor het vrijliggend fietspad kiest, maar op een smal stoepje langs de huizen balanceert. "In het nieuwe ontwerp wordt de stoep veel breder. Dan hebben we als bewoners meer zicht op wat er aan verkeer of wandelaars aankomt. Dat wordt voor iedereen veiliger."

