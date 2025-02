Struikelstenen uit documentaire ook in de digitale stoep door speciale app

"We willen eigenlijk alle landen in heet Europa coveren." Maar ook moet de app technisch zo ontwikkeld worden dat op en duur gemeenten en struikelsteenstichtingen zelf het beheer van de data en foto's kunnen uitvoeren, legt Kyllian uit.

Hij is gegrepen door deze manier van herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust. "Ik ben in mijn eigen omgeving verder nooit hiermee in aanraking gekomen. Maar nu dit door school op mijn pad is gekomen, is het blijven plakken."

Digitaal struikelen

"Het is ontzettend mooi dat ik met een beetje technologie dit naar de mensen kan brengen." Kyllian ziet dat nu al zo'n vijftig mensen van over de hele wereld per dag de app gebruiken en hoopt dat veel meer mensen via de app in de toekomst ook digitaal struikelen over stenen in de stoep op het adres waar de vermoorde slachtoffers van het naziregime voor het laatst in vrijheid leefden.