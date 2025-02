Liefde in NH: Rob vroeg Judith ten huwelijk op de verjaardag van zijn moeder

Terug naar 2016. Het is 14 februari en de moeder van Rob viert haar verjaardag met een groot feest in Haarlem-Noord. Vrienden en familie uit het hele land komen naar de Noord-Hollandse hoofdstad om te vieren dat Robs moeder 75 jaar is geworden. Rob maakt in die tijd nog volop Nederlandstalige muziek. Hem is daarom gevraagd om een verjaardagsliedje te zingen voor zijn moeder.

Romantisch moment

Een uitgelezen moment, denkt Rob. Als hij op het podium staat voor een verjaardagsnummer voor zijn moeder heeft hij meteen de aandacht van alle aanwezigen. Rob pakt zijn kans en vraagt zijn geliefde ten huwelijk. "Dat was wel een romantisch moment", blikt hij terug. In een speciaal geschreven lied zingt hij haar toe, met de slotzin: 'Wil je met me trouwen?'

"Ik liep al wel een tijdje rond met het plan om haar ten huwelijk te vragen", vertelt Rob. Valentijnsdag leek hem een uitgelezen moment voor de grote vraag. "Ook omdat er op die dag veel vrienden en familie bij elkaar waren."

Live op de radio bij June

Presentator June Hoogcarspel maakt op die bewuste zondag een speciale Valentijns-uitzending voor NH Radio en zit, samen met de radioverslaggever die op het feest aanwezig is, in het complot. Het aanzoek is op dat moment live te beluisteren op de zender van NH.

In september 2016 trouwt het stel, op een dinsdagochtend, in de kleine trouwzaal van het stadhuis in Haarlem. Op vrijdag van diezelfde week geven Rob en Judith een groot feest voor vrienden, familie en collega's.

Nu, negen jaar later, is het koppel nog steeds getrouwd: "We zijn nog steeds erg gelukkig met elkaar."