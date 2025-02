112-blog | Groep jongeren berooft leeftijdsgenoten • Arrestatieteam valt woning binnen

13.26 uur

Een arrestatieteam van de politie is vanmiddag een flat binnengevallen aan de Dr. Plesmansingel in Amstelveen. De politie rept over een 'verdachte situatie in een van de appartementen', en heeft de woningen waar mensen aanwezig waren ontruimd. Wat er precies aan de hand is, is vooralsnog niet duidelijk. Er is een team van de LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) aanwezig, een eenheid die normaal wordt ingezet voor het opruimen van drugslabs. De politie wil nog niet bevestigen of dat ook de reden van ontruiming is.