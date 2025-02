Flat in Amstelveen ontruimd vanwege 'verdachte situatie', deur met stormram ingebeukt

Rond 14.00 uur liet de politie weten dat er in de woning niets verdachts is aangetroffen, en er niemand aanwezig was in de woning. Wel is er iemand aangehouden, maar die aanhouding hield geen verband met de verdachte situatie in het complex.

Flat vrijgegeven

Inmiddels zijn de ontruimde woningen weer vrijgegeven, ziet onze verslaggever ter plaatse. Een van de bewoners van het complex vertelt hij dat het appartement altijd potdicht zat, en dat hij er zelden iemand zag. Hoe de politie bij het betreffende appartement uitkwam, is niet bekend.

De aangrenzende Van der Hooplaan was enige tijd afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Ook het openbaar vervoer kan weer gebruik maken van de route.