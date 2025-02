Flat in Amstelveen ontruimd vanwege 'verdachte situatie', arrestatieteam binnengevallen

De LFO komt doorgaans in actie als ergens een drugslab is aangetroffen, maar de woordvoerder kan nog niet bevestigen dat dat inderdaad het geval is.

Hoeveel woningen exact zijn ontruimd, is nog niet bekend. "De appartementen waar mensen waren, zijn ontruimd", aldus de woordvoerder. De aangrenzende Van der Hooplaan was enige afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Ook het openbaar vervoer kan weer gebruik maken van de route.