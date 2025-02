Kunstwand moet verpauperd Cindu-terrein gaan verhullen: 'Heel Uithoorn bij betrekken'

Vera van Miltenburg (29) woont in de buurt van het Cindu-terrein en ziet het gebied steeds verder verpauperen. Ze is blij met haar woonplek aan de Amstel, maar vindt het terrein een groot minpunt. "Het is echt een doorn in het oog voor de omgeving en voorbijgangers."

Van Miltenburg: "Uiteindelijk is de ideale optie dat er woningen komen, maar in de tussentijd is het erg leuk en fijn dat dit idee er is." Dat het door en voor Uithoornaars is, geeft het volgens haar extra kans van slagen. "Een echt Uithoorn-project."