Irene keert terug op ijsbaan en burgemeester Bonsen vertrekt naar Woerden

Zuipketen, kratten bier en dronken tieners

In Noord-Holland Noord wordt er ten opzichte van andere regio's in het land meer dan gemiddeld gedronken, vooral al op jonge leeftijd. Dat moet anders, wil Noord-Holland Noord dé gezondste regio van Nederland worden. Maar waar ligt de oplossing? En waarom wordt er hier eigenlijk zoveel gedronken?

Vorig weekend waren we te gast bij Thijs (22), in keet 't Goude Gansie in Hoogkarspel. Het is de thuisbasis van vele gezellige avonden met de vriendengroep. Na goedkeuring van zijn ouders bouwde hij samen met zijn vrienden de lege schuur om tot een keet. Eentje die niet onder doet voor het gemiddelde dorpscafé.