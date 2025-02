Dichter bij het nieuws: 'Het stadscarillon van Beverwijk'

Schrijver en dichter Cees de Baare (71) is geboren en getogen in IJmuiden. Op deze plek leest hij wekelijks een gedicht voor, geïnspireerd op een nieuwsbericht uit de IJmond. Deze schreef Cees een gedicht naar aanleiding van het bezoek dat NH-Nieuws bracht aan de klokken van het stadscarillon van Beverwijk. Onze huisdichter werd geïnspireerd door het plan om het carillon ter herbouwen in de buurt van het gemeentehuis.