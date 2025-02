Live NH Sport: ADO volgende uitdaging voor FC Volendam en Jong AZ naar Kerkrade

Bij ADO treft Volendam twee oude bekenden: Jari Vlak en Daryl van Mieghem. Omgekeerd voetballen Henk Veerman en Silvinho Esajas bij Volendam, terwijl zij recent het geelgroene shirt droegen.

Omdat Mawouna Amevor vanwege een schorsing niet inzetbaar is, zal Esajas als zijn vervanger achterin starten. Het wordt het basisdebuut van Esajas, die in de winterse transferwindow aan de selectie van trainer Rick Kruys is toegevoegd. Tegen MVV Maastricht en FC Den Bosch kwam Esajas in de slotfase nog als invaller in het veld.

Rode kaart

FC Volendam verloor aan het begin van het seizoen met 2-1 van ADO Den Haag. Het was een wedstrijd in de serie van drie bij de opening van het seizoen waarin Volendam nul punten haalde en drie rode kaarten incasseerde. In Den Haag pakte Daniël Beukers voor protesteren en het weggooien van de bal een domme tweede gele kaart, waarna hij kon vertrekken.

