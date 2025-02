Atelierhutten van Gooise Dooyewaardstichting al 30 jaar in trek bij jonge kunstenaars

Jan Timmers is een van de jonge kunstenaars die op dit moment woont en werkt in een van de atelierhuisjes van de Dooyewaard Stichting. Ze staan bij elkaar in de buurt in Blaricum. Jan zit in het Mondriaanhuisje. Mondriaan verbleef begin vorige eeuw enige jaren in dit woonhuis en atelier. In de hoek staat een portret van een van Nederlands beroemdste schilders.

"Ik ben best wel een romanticus dus ik voel de geest van Mondriaan hier nog wel hangen", vertelt Jan met een glimlach. "En de locatie inspireert mij ook en zet mij aan om lekker te schilderen." Jan wijst in zijn atelier op een schilderij van een boom in mysterieuze blauw en groene kleuren. "Die boom zag ik door het raampje bij de trap en heb ik geschilderd."

