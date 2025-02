Is eigen platform goed alternatief? Gemeente, politie en veiligheidsregio worstelen met X

De veiligheidsregio is duidelijk: X is niet meer de juiste manier om de Amsterdammers te bereiken. Onder de veiligheidsregio valt onder andere de brandweer. Wanneer er bij bijvoorbeeld Koningsdag te veel mensen in de Jordaan zijn en het gevaarlijk wordt beslist de veiligheidsregio daarover te berichten. Ook bij een gigantische brand gaat de communicatie voor Amsterdammers vanuit de veiligheidsregio.

De reden: er is niet genoeg bereik meer via het medium. "Dat zie je vaker, je ziet dat steeds meer bedrijven en organisaties vraagtekens zetten bij het gebruik van X", vertelt Sarah Marschlich. Ze is universitair docent communicatie, organisatie en maatschappij. "Dat komt deels door het imago dat X krijgt, maar ook door het teruglopende bereik. Berichten met een negatieve lading komen veel hoger in het algoritme, en neutrale berichtgeving zoals van een overheidsorganisatie hebben dus niet meer het bereik van vroeger."

Zekerheid boven risico's

Ook voor instanties als de gemeente en politie is X een belangrijk communicatieplatform. De gemeente zette de optie reacties onder hun posts te plaatsen al eerder uit. Voor de politie is het een belangrijke manier van opsporingscommunicatie. Toch worstelen zowel de politie als gemeente met het gebruik ervan. De gemeente: "Via deze platforms bereiken we grote groepen Amsterdammers die we via andere kanalen minder goed bereiken. En het stelt ons in staat om zo nodig belangrijke informatie snel en te verspreiden onder een breed publiek."

Toch wordt telkens de afweging gemaakt tussen het grote bereik en de nadelen van een medium. Ook de politie neigt een ander middel te zoeken dan X, "maar op dit moment zit het grote publiek nog wel op X, dus stappen we er nog niet vanaf."

Een risico, zo noemt ook Marschlich, is het feit dat mensen hun informatie vooral 'al scrollend' lezen. Ze gaan niet snel naar een apart platform in bijvoorbeeld de vorm van een website. "Mensen gaan minder snel zelf naar politie.nl, en we moeten toch duidelijk maken dat onze informatie daar altijd staat in tijden van crisiscommunicatie", aldus een politiewoordvoerder. Op straat zijn de meeste mensen die we spreken sceptisch: "Er zijn al zo veel apps, websites en platforms. Ik hoef er dan niet nog meer bij, ik lees dan liever allemaal op één plek."

Een alternatief op z'n tijd

Of het eigen platform daadwerkelijk de beste methode is, dat onderzoekt de veiligheidsregio nog. De universitair hoofddocent: "Ik denk dat je eerst op gevestigde platforms zoals Instagram moet inzetten. Misschien is het eigen platform een langetermijnoplossing, maar daar moet je eerst nog heel veel geld en tijd in stoppen om dat te laten werken.