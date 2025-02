Wie helpt de man met de baard de buurt schoon te 'trandelen'?

Het fenomeen van de vrijwillige zwerfvuilruimer heeft sinds een tijdje een eigen woord, Iemand die wandelt en tegelijkertijd trash, Engels voor vuilnis, opruimt is een 'trandelaar'. Als ze je ze een keer gezien hebt, zie je de trandelaars vaker. Het zijn meestal positief ingestelde mensen die niet klagen en mopperen, maar liever de handen uit de mouwen steken en zelf hun ergernis nummer één, zwerfvuil, te lijf gaan.

Positief

Ook Marcel Groot is zo iemand. "Als je na een paar uur een volle vuilniszak kan storten, geeft dat voldoening. Bovendien krijg je veel positieve reacties op straat".

Het ploegje onder leiding van Marcel Groot opereert al twee jaar vanuit het Huis van de Wijk De Dwarsligger aan de Planetenweg in IJmuiden. In de even weken van de maand verzamelen ze op woensdagmorgen om half elf in het Huis van de Wijk. Daar worden zakken en knijpers uitgedeeld en gaan ze de wijk in. Een vaste route is er niet, vertelt Marcel die vandaag met zijn vaste collega-trandelaar, ook al een Marcel, op pad gaat. "Het is waar het vuil ons heen brengt", zegt Marcel, die steevast begint in de tuin van de Dwarsligger.

Linzensoep

Ze trandelen op woensdagmorgen anderhalf uur en halen dan een paar zakken vuil van straat. Met een speciale zwerfvuilpas kunnen ze een container openen om het vuil te storten. De mannen zijn tevreden over de vangst van de dag. Ze lopen nog even langs een ondergrondse container waar zakken naast staan. De container blijkt vol of defect. Er wordt een foto gemaakt en de misstand wordt gemeld. Dan zit het werk erop voor vandaag. "Kom, we gaan naar de soep" zegt Marcel tegen Marcel. Iedere trandeldienst wordt steevast afgesloten met een kopje soep gemaakt door de vrijwilligers in de Dwarsligger.

Heb je belangstelling om je aan te sluiten bij de trandelploeg van Zeewijk in IJmuiden? Meld je dan op een even woensdag in de maand om half elf bij Huis van de Wijk.